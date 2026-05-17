5月17日、東京競馬場で行われた7R・3歳1勝クラス（芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、トミーバローズ（牡3・栗東・清水久詞）が快勝した。6馬身差の2着に2番人気のヴァロアーク（牡3・美浦・木村哲也）、3着にタイセイフレッサ（牝3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:31.6（良）。【東京6R】レーン騎乗、ジュワネングが力強く差し切るラスト1ハロンで突き放す坂井瑠星騎乗の1番人気、トミーバローズが6馬身差の圧勝