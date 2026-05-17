5月17日、東京競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝1800m）は、D.レーン騎乗の1番人気、クカイリモク（牡3・美浦・堀宣行）が勝利した。3/4馬身差の2着にニシノマルガリート（牡3・美浦・鈴木伸尋）、3着にイニスフェイル（牡3・美浦・稲垣幸雄）が入った。勝ちタイムは1:47.1（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、マジックパレス（牝3・美浦・木村哲也）は、12着敗退。【新潟2R】小林美駒騎乗、エタンセルが快勝…断然人気に応える