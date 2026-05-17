5月17日、新潟競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1800m）は、小林美駒騎乗の1番人気、エタンセル（牡3・美浦・高木登）が快勝した。2馬身差の2着に2番人気のアデルフィー（牡3・美浦・金成貴史）、3着にナウオアネヴァー（牡3・栗東・寺島良）が入った。勝ちタイムは1:54.9（良）。【新潟2R】小林美駒騎乗シュヴァルツシルトが人気に応える…しぶとく抜け出しV危なげない抜け出し単勝1.9倍の支持を集めた小林美駒騎乗の1番人気