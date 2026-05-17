【モデルプレス＝2026/05/17】ファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」（以下「サツコレ」）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催され、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演し、会場を盛り上げた。【写真特集】【写真】「サツコレ」トップバッター務めた人気アイドル◆櫻井優衣がトップバッター「サツコ