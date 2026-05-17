バンド「Big Picture」のボーカル、オム・ジヨンが、国歌独唱をめぐる議論について、謝罪した。5月17日、オム・ジヨンはバンドの公式SNSを通じて、「国歌で不快な思いをさせ、申し訳ない」という謝罪文を投稿した。【写真】「なぜ日本人が韓国国歌を？」俳優の切ない経験これに先立ち、5月16日、オム・ジヨンは慶尚南道（キョンサンナムド）の昌原（チャンウォン）NCパークで開催された「2026 KBO（韓国プロ野球）リーグ」レギュラ