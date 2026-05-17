森見登美彦の大人気表題小説『四畳半神話大系』が初の舞台化。本作にコンビ揃っての出演を果たすお笑いコンビ・しずるのお二人にインタビュー。お互いにうまく役に収まっている気はするもしもあの時、違う選択をしていたら…？ 誰しも一度は考えたことがある“もしも”を描いた森見登美彦さんの小説が原作の舞台『四畳半神話大系』。大学生の主人公「私」（伊野尾慧）が、繰り返し大学1回生に戻って違うサークルに入り直してゆく物