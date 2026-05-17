「クレヨンしんちゃん」と「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」がコラボレーション♡さらにサウナグッズブランド「SAUVENIR（サウベニア）」を加えたトリプルコラボとして、館内着風セットアップやサウナハット、タオルセットなど遊び心たっぷりのアイテムが登場します。2026年5月15日（金）より全国のFREAK’S STORE店舗とオンラインストアで発売開始。サウナ好きさんも、しんちゃんファンも見逃せないライ