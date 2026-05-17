アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』1st STAGEイベントが17日、都内で行われ、ジョニィ・ジョースター役の坂田将吾、ジャイロ・ツェペリ役の阿座上洋平が登壇した。【全身ショット】それぞれポーズを決める坂田将吾＆阿座上洋平シリーズ第7部となる同作は、19世紀末のアメリカが舞台で、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。主人公ジョニィ・ジョースターは半身不随の元天才騎手で、謎の