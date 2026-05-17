俳優の黒島結菜（29）が17日、都内で行われた映画『未来』の公開御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】4者4様の華やかな装いで登場した黒島結菜や西野七瀬ら作品にかけ、これから先も大切に育てたいことを話すことに。黒島は「家族との時間ですかね」とする。黒島は俳優の宮沢氷魚と2024年1月、パートナー関係にあり、黒島が妊娠していることを公表。同年7月には第一子出産を発表している。「子どもがいて、子どもと今の家族も