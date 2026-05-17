読売テレビ・黒木千晶アナウンサー（32）が17日放送の同局特番「もんくもん」で、まさかの弱点を世に知らしめてしまった。同局「そこまで言って委員会NP」ではクセの強い論客たちを見事に仕切り、政治や国際情勢の話題にもひるまぬアンカーぶりを発揮する黒木アナ。この日は同番組の恒例企画、メッセンジャー・黒田有の「イケオジへの道」で、黒田とともにスポーツクラブの最新機器で健康年齢を測定した。1メートル65と意外