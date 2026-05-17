将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16・17の両日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われ、藤井名人が123手で勝利を収めた。この結果、シリーズ成績を4勝0敗とした藤井名人がストレート防衛を果たし、名人戦4連覇を達成した。【映像】藤井名人が防衛4連覇を決めた瞬間の表情「将棋のまち」高槻市を舞台に争われた注目の第4局。