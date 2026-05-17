「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）阪神・才木と広島・岡本による白熱の投手戦が繰り広げられた中、球場にほっこりとした空気が流れる瞬間があった。両軍無得点の六回２死。広島・小園が才木の１５１キロ直球を捉えた打球は鋭いライナーとなって才木を襲った。右腕は自身の少し左側に飛んだ打球に対し、上体をのけぞらせながら素早く左手を出すと、白球は見事にグラブに収まった。目を見開いて驚いた表情を見せた才