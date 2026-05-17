「電話越しに、店長のあんなに弾んだ声を聞いたのは初めてでした…」【漫画】「バイトやめたいです」→店長の反応が地味にショック…（全編を読む）そう語るのは、R子さん（千葉県／20代・女性）。アルバイト先での“ある一言”が、忘れられない出来事になったといいます。飲食バイト、想像以上にハードだった「大学に入って初めて、飲食店でアルバイトを始めました。ワイワイ楽しそう、くらいの軽い気持ちだったんです」─実際は