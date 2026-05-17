湖南省永州市東安県は数年前から、ギター製造産業クラスターを形成し、ギターを中心とする楽器メーカーと関連する川上・川下企業30社以上をギター産業パークに誘致した。新華網が伝えた。関連製品はクラシックギター、フォークギター、エレキギターなど多岐にわたっている。同産業パークの2025年における生産量は50万本を上回り、世界60以上の国と地域に輸出された。（提供/人民網日本語版・編集/KM）