2026年５月17日、韓国代表として４度目のワールドカップに臨むGKキム・スンギュ（FC東京）が代表選出会見に出席。５大会連続のW杯メンバー入りを果たした日本代表・長友佑都とともに登壇した守護神は、現在の心境を次のように述べた。「（2024年のアジアカップ期間中に負った）大きい怪我（右膝前十字靱帯損傷）があって、とてもワールドカップに出られるとは考えられませんでした。ただ、チームからの助けもあって、こうしてワ