【ソウル＝藤原聖大】韓国・ソウル近郊で行われるサッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグに出場するため、北朝鮮チーム「ネゴヒャン」の選手ら約４０人が１７日、経由地の中国から飛行機で韓国入りした。北朝鮮のスポーツ選手の訪韓は２０１８年以来となる。２０日に韓国の「水原ＦＣ」と対戦する。仁川（インチョン）国際空港の到着ロビーでは、「歓迎」などと書かれた横断幕を掲げる人たちが出迎える中、スーツ姿の北朝