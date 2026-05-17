タレント・歌手の上沼恵美子が、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、舞台上でいじめられた過去を明かした。【集合ショット】上沼恵美子＆サンドウィッチマン＆坂上忍ら上沼は「舞台はね、イジワルされたりするの。漫才の舞台じゃなくて、お芝居の舞台」だとし、新歌舞伎座で三林京子の妹役を演じたエピソードを語った。「芝居として、おぼんの上にある電卓をもって