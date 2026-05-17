女子予選で演技する森ひかる＝ヤマト市民体育館前橋トランポリンの世界選手権（11月・中国）代表第1次選考会を兼ねた全日本年齢別選手権は17日、前橋市のヤマト市民体育館前橋で行われ、女子個人で4連覇の森ひかる（GATE）と2位の宇山芽紅（スポーツクラブテン・フォーティー）、男子個人で2連覇の松本悠生（金沢学院大ク）と2位の岸大貴（ポピンズ）が選考基準を満たして代表に決まった。4人は愛知・名古屋アジア大会の代表も