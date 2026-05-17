◇バレーボール・大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝第3戦サントリー0─3大阪ブルテオン（2026年5月17日横浜アリーナ）2戦先勝方式の男子プレーオフ決勝第3戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）1位のサントリーは同2位の大阪ブルテオンにストレート負けを喫して2連覇を逃した。第1戦を制したが、以降に2連敗した。主将の高橋藍は7得点にとどまり、試合後は涙を流した。「最後は笑って終わりたかったし、このチームが終