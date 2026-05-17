＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】宇良の上体が「90度」に曲がった衝撃光景角界の“曲者”対決で前頭十一枚目・宇良（木瀬）の上体が「90度」に曲がる衝撃の光景が繰り広げられた。土俵際で驚異の粘りを見せた熱戦に館内が沸騰した。宇良の対戦相手となったのは前頭十五枚目・翔猿（追手風）。角界の中で両力士は相手の意表を突く戦法を得意とする“曲者”として知られる。そんな両力士の取組前、実