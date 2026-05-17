5月17日（日）、東京芝1600メートルを舞台に、春の最強女王決定戦ヴィクトリアマイル・G1が行われた。去年の桜花賞＆秋華賞馬エンブロイダリーvsオークス馬カムニャックの4度目の直接対決に注目が集まる中、軍配が上がったのは1番人気に支持されたエンブロイダリー。好スタートから道中、先行でレースを進めると直線を楽な手応えで迎えルメール騎手の合図と共に一気に加速、逃げるエリカエクスプレスをとらえ先頭に立つとそのまま