サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の日日本代表メンバーに選出されたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が、５回目の大舞台への思いを明かした。長友は明治安田Ｊ１百年構想リーグで、Ｗ杯が迫る３月の試合中に右太もも裏を負傷。今月６日の千葉戦で試合に復帰し、見事にケガを乗り越えメンバー入りした。１５日には、ＦＣ東京の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの動画に、長友が同日のメンバー発表会見の中継を見て、涙を流す様子が収