タレントのつるの剛士（５０）が１６日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。同日に開催予定だった東京大学の「五月祭」で全企画が中止になったことに言及した。実行委員会は１６日、Ｘを通じて「五月祭は本日（５月１６日（土）の全企画の実行を中止いたしました」と報告。「本郷・弥生キャンパスの各所に爆弾を仕掛け、五月祭期間中に爆破する等の犯行予告メールが、弊委員会及び特定の企画団体に対してあった」と説明した。