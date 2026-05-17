◆女子プロゴルフツアー▽ＳｋｙＲＫＢレディス最終日（１７日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）１８位から出た鈴木愛（セールスフォース）が、８バーディー、１ボギーの６５をマークし、首位と３打差の通算１２アンダー、４位タイで大会を終えた。前週の国内メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップもタフな条件の中、最終日に６７とチャージをかけて１１位から２位でフィニッシュしていた。今季１