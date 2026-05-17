タレントの大川成美が１７日、圧巻の?ステージデビュー?を果たした。元銀行員の大川は、２０１３年にアクション女優としてデビュー。１９年には「第１回ミス週刊実話ＷＪガールオーディション」でグランプリに輝き、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「なるなるーむ♥大川成美」の登録者数は１５・５万人を誇る。この日、俳優の金子賢が主催する「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の神奈川・横須賀市はまゆう会館大会が行わ