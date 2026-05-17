巨人は１７日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に１―０で接戦を制し、連勝を今季最長の「６」に伸ばした。先発した竹丸和幸投手（２４）はリフレッシュ休養明けの完全体で６回５安打無失点の好投を披露し、リーグ最多タイの５勝目を挙げた。開幕からローテーションを守り続けるスーパールーキーは、この日も走者を背負いながらしぶとく０を並べた。１―０の５回、一死から成瀬に左前打、松尾に右翼線打を許し、一死一、三塁。それで