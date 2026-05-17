大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）、大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）が幕内大栄翔（３２＝追手風）に一方的に押し出されて完敗。４連敗で６敗目を喫し、負け越し危機に直面している。ＮＨＫの大相撲中継で解説を務めた元大関琴風氏は「相手を弾き返すような当たりじゃない。当たったところで終わり。稽古も足らない、努力もしないという力士なら、非難もできるん