◆パ・リーグ日本ハム３―６西武（１７日・エスコンフィールド）日本ハムは１７日、西武戦（エスコン）で逆転負け。１か月ぶりの３位浮上から、１日で４位に転落した。今季初昇格となった上川畑大悟内野手（２９）は、「２番・二塁」で即スタメン出場。３回に先制の左翼線適時二塁打を放ったが、７回の走塁ミスを悔やんだ。新庄監督の起用にバットで応えた。３回１死一塁、西武先発ワイナンスのチェンジアップを左翼線に打ち