【モデルプレス＝2026/05/17】4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】LAPONE所属アイドル、ミニ丈衣装で抜群スタイル披露◆IS:SUE「サツコレ」大トリで4曲披露美しいスタイルが際立つモノトーン衣装で登場したIS:SUEは、「THE FLASH GIRL」でスタート。「Phase」