【モデルプレス＝2026/05/17】ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の西島蓮汰が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】「日プ」参加者、ユニークパーカー着こなしクールな表情披露◆西島蓮汰、クールな表情披露白シャツに肋骨のシルエットが描かれた黒いジップパーカーをあわせたコーディネートで