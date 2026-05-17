バスケットボールB2の信州ブレイブウォリアーズは、プレーオフ3位決定戦で2戦続けて横浜に敗れ、リーグ4位でシーズンを終えました。先に2勝したチームがリーグ3位となるこの戦いで16日は逆転負けを喫したウォリアーズ。17日は序盤から勢いある横浜エクセレンス相手に、第３クオーターまでに19点のリードを許します。最終第4クオーター、マー