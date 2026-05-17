栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる20代の夫婦が逮捕されました。この事件は今月14日、上三川町の住宅に何者かが押し入り、この家に住む富山英子さんが死亡し、2人がケガをしたものです。警察によりますと、指示役とみられる夫婦、神奈川県横浜市に住む竹前海斗容疑者（28）と美結容疑者（25）が強盗殺人容疑で逮捕されました。竹前海斗容疑者は羽田空港の国際線のターミナルで午前1時半頃に逮捕されま