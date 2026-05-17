「日本ハム３−６西武」（１８日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転負け。３カードぶりの負け越しで４位に転落した。今季１軍初昇格即スタメンの上川畑が、三回に先制の適時二塁打。１死一塁からチェンジアップを巧みに左翼線に運んで、いきなり結果を出した。しかし、３点を追う七回に暗転。２死一塁から敵失で出塁すると、続く万波の中前適時打で一塁から三塁を狙ったが憤死。次打者がレイエスという状況で、追い上げ