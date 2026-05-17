◇明治安田J1百年構想リーグ京都0―4広島（2026年5月17日サンガS）京都は17日、ホームで広島と対戦し、今季ワースト4失点を喫して大敗した。15日に今季限りの退任を発表したチョウ貴裁監督は「意図を持って発表して、きょうの試合に臨んだ。選手は乗り越えようとファイトしてくれたが粘り強さなど自分たちが大事にしてきたものが薄れる場面があった。来年このチームにいない人と仕事する難しさがあったのか…想像以上