きょう（17日）夕方、香川県丸亀市の丸亀港内で5人が乗ったヨットが浅瀬に乗りあげる事故がありました。約2時間半後に潮位が高くなったため、自力で浅瀬から離れ、近くの浮き桟橋に移動する予定だということです。 【写真を見る】【速報】丸亀港内でヨットが浅瀬に乗りあげる事故外国人4人と日本人船長が乗船けがはなし【香川】 坂出海上保安署によりますと、きょう（17日）午後4時45分ごろ、「丸亀港内で外国人が乗ったヨッ