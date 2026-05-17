マンチェスター・シティは16日、FAカップ決勝でチェルシーを1-0で下し、3シーズンぶり8度目の優勝を飾った。ジョゼップ・グアルディオラ監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。決勝点が生まれたのは後半27分。FWアーリング・ハーランドがペナルティエリア右から折り返すと、ニアのFWアントワーヌ・セメニョが体を回転させながら右足のヒールで流し込んだ。シティは3月のカラバオカップに続く今季2冠を達成。グアル