[故障者情報]大分トリニータは17日、MF山崎太新が大分市内の病院を受診し、左足関節外側靱帯損傷と診断されたことを発表した。山崎は14日のトレーニングで負傷。筑波大から今季加入し、ここまで4試合に出場していた。