この記事をまとめると ■2026年5月16・17日に「オートメッセ in 愛知 2026」が開催された ■RAYSのブースでは定番モデル「TE37」の30周年限定モデルやオプションカラーを展示 ■松田次生選手の愛車フェアレディZや人気ミニチュアホイールも注目を集めた RAYSといえば「TE37」！ 5月16・17日の2日間、愛知県国際展示場（愛知スカイエキスポ）にて開催された「オートメッセ in 愛知 2026」。RAYSブースでは2026年で30周年となる定