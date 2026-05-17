県内は17日、高気圧に覆われて気温が上がり、18地点中16地点で今年の最高気温を更新しました。 強い日差しが降り注いだ県内。 新上五島町有川では29.3度となり、5月の観測史上最高を記録しました。 18地点中16地点では今年の最高気温を更新。 島原で31.7℃ 大村で30℃ 長崎で27.8℃など 6月中旬から7月下旬並みの暑さとなりました 長崎地方気象台によりますと、この暑さは19日まで続き、真夏日になるところもあり