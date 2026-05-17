３人の子供を持つモデル・滝沢眞規子（４７）が１７日、ＳＮＳを更新。末っ子の次女（１７）が英国の高校を無事に卒業したことを報告した。３人の子は全員、イギリスに留学している。「次女が高校を卒業しました」「遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」と卒業式での母娘ショットなどをアップ。「いつまでも可愛くて仕方のない末っ子も、もうすぐ１８歳。秋からは３人とも大学生。子育ての第一