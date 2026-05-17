高校野球の春季関東大会は17日、千葉県の千葉県総合SC野球場などで2回戦4試合が行われ、準々決勝進出が出揃った。注目のセンバツ出場校対決は専大松戸が7回に一挙5得点で花咲徳栄を下した。土浦日大は完封リレーで前橋商を破った。関東第一、山梨学院はコールド発進した。18日は横浜―健大高崎など準々決勝4試合が行われる。【17日の結果】関東第一（東京）9―1東海大甲府（山梨)土浦日大（茨城）4―0前橋商（群馬)