声優上坂すみれが１６日に東京都内で行われたアニメ映画「機動警察パトレイバーＥＺＹＦｉｌｅ１」の舞台挨拶に登壇し、美人声優のイベント登場が話題となっている。上坂は２０１１年に声優デビュー。アーティストとしても活躍し、「うる星やつら」（ラム）や「機動警察パトレイバーＥＺＹ」（久我十和）など、多数の人気アニメでメインキャラを演じている。ブルーのワンピ＆サンダル姿の透明感が際立つスタイルで登場