日本でも大人気の“最恐”女王が、ストイックすぎるオフショットを公開。バキバキの肉体とタトゥー、そして意外にも童顔な素顔のギャップに、30万件以上の“いいね”が押されている。【画像】素顔メイクの美女レスラー、“バッキバキ”ポニテ全身ショットWWE女子スーパースターのリア・リプリーが11日、自身のインスタグラムを更新。自慢の肉体とアーティスティックなタトゥーを見せつける全身ショットを公開した。トレーニ