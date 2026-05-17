雨上がり、自転車で濡れた地面を走って滑った経験はありませんか？ 今回は、自転車で転倒してしまった筆者の友人が経験した、心温まるエピソードを紹介します。 仕事帰り、クタクタの中買い物へ 仕事帰りのある日。クタクタの体にむち打って、先にスーパーへ寄って買い物をしてから、子どもを保育園へ迎えに行こうと考えていました。 その日は日中、雨が降っていたので地面にはあちこち水たまりが。会社