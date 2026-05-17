◆バスケットボール女子国際強化試合日本代表７６ ー ６９ラトビア代表（１７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）世界ランク１０位の日本は同３５位のラトビアと対戦し、７６―６９と辛勝した。ＷＮＢＡからドラフト指名を受けた田中こころ（ＥＮＥＯＳ）は３本の３ポイント（Ｐ）シュートを含む両チーム最多の１５得点と躍動。２１年東京五輪銀メダルの林咲希（富士通）は４本の３Ｐを沈めて１４得点をマークした。２試合連続