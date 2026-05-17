◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が移籍後初の３日連続３連投でリーグトップタイの１３セーブ目を記録した。１―０の９回に登板し、先頭・宮崎を投ゴロ、ヒュンメルを空振り三振。続く代打佐野には四球を与えたが、成瀬を空振り三振に斬り、１点を守り切った。マルティネスは「練習してみたら、体の状態も悪くなかったですし、試合にいけそう、だという感覚