囲碁棋士の三島響二段が15日、自身のインスタグラムで石垣島でのショットを披露し、反響を呼んでいる。 【写真】波打ち際のワンピ姿女流棋士の姿にうっとり 三島二段は「石垣島に行ってきましたマエサトビーチやコンドイ浜で海を満喫しました」と記し、ワンピースの裾をたくし上げながら波打ち際で足だけを水につけた写真をアップした。ワンピースは背中の中央部分だけ布があり、肩や腰の部分からは美