荒木遼太郎は鬼木監督就任後は初ゴールだった「1位」をもたらしたのは、悩める24歳のアタッカーだった。5月17日に行われたJ1百年構想リーグ第17節、鹿島は2−0でジェフユナイテッド市原・千葉とのアウェーゲームを制し、最終節を前にして東地区の1位を確定。この試合で決勝ゴールを決めたのが、トップ下で先発した荒木遼太郎だった。立ち上がりからチャンスをつくりながらも、なかなかゴールを挙げられなかった前半43分、FW鈴木