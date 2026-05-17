１３日、平陸運河の建設現場。（南寧＝新華社記者／陸波岸）【新華社南寧5月17日】中国広西チワン族自治区で平陸運河の建設が順調に進んでいる。運河は中国西部から北部湾などを経由する国際物流ルート「西部陸海新ルート」の中核プロジェクトで、全長134.2キロ、5千トン級船舶が航行できる。今年9月の開通を予定しており、完成後は西江本流から南下し、海に通じる大規模な河川・海上連携輸送ルートとなる。１３日、平陸運河の起