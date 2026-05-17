愛媛県を訪問中の天皇、皇后両陛下は１７日、松山市の県総合運動公園で開かれた第７６回全国植樹祭の式典に出席された。陛下はお言葉で、西日本最高峰の石鎚山（１９８２メートル）をはじめとする愛媛県の多彩な自然に触れ、「豊かな森林を次の世代、未来へと引き継ぐことが私たちの果たすべき大切な役割と考えます」と述べられた。両陛下はクスノキやタチバナなど計６種の苗木を植え、ヤブツバキなど４種の種をまかれた。式